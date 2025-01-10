ПВО сбила ночью 40 украинских БПЛА над Россией

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 10 января ликвидировали 40 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Россией. Об этом сообщает Минобороны РФ в телеграм-канале.

Сообщается, что 16 БПЛА были сбиты над Ростовской областью. Еще по четыре ликвидированы в небе Курской и Воронежской областей, три – над Брянской областью. Два беспилотника были уничтожены над Краснодарским краем и один – над Белгородской областью. Также десять БПЛА перехвачены над акваторией Азовского моря.

В результате атаки БПЛА в Ростовской области возник пожар в частном доме, там же загорелись и оставленные рядом автомобили. Пожар также начался в селе Крым на территории производственного предприятия. С возгораниями борются дежурные пожарные расчеты. Об этом сообщал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По словам Слюсаря, в хуторе Крюков Куйбышевского района падение беспилотника привело к повреждению нескольких строений. Так, в семи жилых домах и школе были выбиты стекла, посечены фасады и кровля.