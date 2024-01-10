Йеменские хуситы ударили по кораблю США, поддерживающему Израиль

Фото: Mass Communication Spc. 1st Class Ryan U. Kledzik/U.S. Naval Forces Europe-Africa via AP

Йеменские хуситы из группировки "Ансар Аллах" ударили посредством беспилотников, а также баллистических и противокорабельных ракет корабль США, который, по их данным, обеспечивает поддержку Израиля. Об этом военный представитель движения Яхья Сариа заявил в эфире подконтрольного боевикам телеканала Al-Masirah.

Он уточнил, что военно-морские силы, ракетные войска и беспилотная авиация вооруженных сил Йемена осуществили совместную операцию. Хуситы использовали большое количество беспилотников, баллистических и противокорабельных ракет, поделился Сариа.

Вместе с тем он рассказал, что атака стала "предварительным ответом на вероломное нападение", которому хуситы подверглись со стороны Вашингтона 31 декабря. В тот день Центральное командование ВС США (CENTCOM) информировало, что йеменские боевики на четырех лодках приблизились к шедшему под флагом Сингапура контейнеровозу Hangzhou, открыли огонь и предприняли попытку подняться на борт.

По данным американской стороны, находившиеся неподалеку на двух авианосцах вертолеты ВМС США потопили три лодки хуситов. Сариа, комментируя эту информацию, заявил, что в результате этого погибли 10 членов движения.

10 января в CENTCOM сообщили, что сутками ранее хуситы предприняли попытку провести атаку с использованием дронов, противокорабельных крылатых ракет и противокорабельных баллистических ракет с подконтрольной им территории Йемена "в направлении международных морских путей в южной части Красного моря".

Корабли США, в том числе американский авианосец USS Dwight D. Eisenhower, истребители F-18 и корабль ВМС Великобритании, отразили атаку. В Вашингтоне добавили, что в результате коалиция уничтожила 18 беспилотников, 2 противокорабельные крылатые ракеты и 1 противокорабельную баллистическую ракету.

2 января в СМИ писали, что йеменские хуситы запустили две крылатые ракеты по военному кораблю США в Красном море. Источники в военной сфере уточнили, что атака была осуществлена около острова Ханиш. Ракета не попала по намеченной цели, рассказали инсайдеры.