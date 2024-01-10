СК РФ подключился к расследованию поджога двери журналиста Sputnik

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по линии СК после поджога двери квартиры ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает РИА Новости.

Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах.

Дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества уже было возбуждено линией МВД. Задержаны трое подозреваемых. По данным полиции, они признались, что получили задание от неизвестного человека за тысячу долларов.

Позже зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин попросил СК РФ взять дело на особый контроль. По его мнению, действия фигурантов должны быть квалифицированы по более тяжким статьям УК РФ, а также по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". ️

Неизвестные подожгли дверь в квартире в Санкт-Петербурге ведущего радио Sputnik и одного из авторов программы "Изолента" Трофима Татаренкова 7 января. Он обратился с заявлением в полицию. Журналист рассказал, что увидел в инциденте украинский след.

По его словам, из-за бронированной двери не выгорела квартира. Он также считает, что поджигатели надеялись на то, что в квартире кто-то есть. Татаренков добавил, что дома никого не было, однако в квартире горел свет. По словам журналиста, соседка заметила огонь и вызвала сотрудников МЧС.

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