Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 ноября, 11:21

Происшествия

Захарова выразила соболезнования в связи с гибелью корреспондента "России 24"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила свои соболезнования родственникам корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Максудова после информации о его гибели. Об этом она сообщила в эфире "Соловьев LIVE".

"Мои соболезнования. Я следила за этой ситуацией", – заявила она, добавив, что журналисты из России на протяжении долгого времени являются целью для украинских властей.

Ранее журналист Владимир Соловьев сообщил, что Максудов, получивший ранение в Запорожской области после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), умер. Он добавил, что журналист работал в зоне спецоперации на территории Украины с первых дней. По его словам, тот часто находился в Донецке, где фиксировал удары Вооруженных сил Украины.

До этого в МО РФ сообщили, что ВСУ при помощи осколочного боеприпаса нанесли с беспилотника удар по группе российских журналистов. Пострадавший в результате атаки Максудов был оперативно эвакуирован в медицинское учреждение.

Захар Прилепин поблагодарил всех, кто поддерживал его после взрыва машины

Читайте также

Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествияполитика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика