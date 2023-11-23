Захарова выразила соболезнования в связи с гибелью корреспондента "России 24"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила свои соболезнования родственникам корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Максудова после информации о его гибели. Об этом она сообщила в эфире "Соловьев LIVE".

"Мои соболезнования. Я следила за этой ситуацией", – заявила она, добавив, что журналисты из России на протяжении долгого времени являются целью для украинских властей.

Ранее журналист Владимир Соловьев сообщил, что Максудов, получивший ранение в Запорожской области после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), умер. Он добавил, что журналист работал в зоне спецоперации на территории Украины с первых дней. По его словам, тот часто находился в Донецке, где фиксировал удары Вооруженных сил Украины.

До этого в МО РФ сообщили, что ВСУ при помощи осколочного боеприпаса нанесли с беспилотника удар по группе российских журналистов. Пострадавший в результате атаки Максудов был оперативно эвакуирован в медицинское учреждение.



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