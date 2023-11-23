Песков прокомментировал гибель корреспондента "России 24" Максудова

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал большой трагедией смерть корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Максудова, который скончался после полученного накануне тяжелого ранения в Запорожской области.

"Каждый раз гибель журналиста – это трагедия и для коллектива, и для близких", – отметил он в интервью журналисту "Россия 1" Павлу Зарубину, который опубликовал фрагмент в своем телеграм-канале.

Кроме того, Песков выразил соболезнования родственникам и коллегам погибшего журналиста.

При этом пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что в Кремле не ждут реакции по поводу гибели Максудова от международного сообщества, так как в Европе и на Западе существуют двойные стандарты, которых придерживаются руководители соответствующих стран.

"Мы сейчас имеем дело с очень своеобразным составом руководства в европейских странах, которые не то, что придерживаются каких-то двойных стандартов, они вообще непонятно, каких стандартов придерживаются", – подчеркнул Песков.

Однако, по его словам, это не должно стать поводом для того, чтобы Россия отказалась от собственных принципов и целей.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что Максудов скончался. Он добавил, что журналист работал в зоне спецоперации на территории Украины с первых дней. По его словам, тот часто находился в Донецке, где фиксировал удары ВСУ.

До этого в МО РФ сообщили, что ВСУ при помощи осколочного боеприпаса нанесли с беспилотника удар по группе российских журналистов. Пострадавший в результате атаки Максудов был оперативно эвакуирован в медицинское учреждение.



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