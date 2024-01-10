Свыше 3 тысяч жителей Владивостока остались без отопления из-за аварии на сетях

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Более трех тысяч жителей Владивостока остались с вечера 9 января без отопления из-за аварии на сети теплоснабжения. Об этом со ссылкой на прокуратуру Приморья сообщает РИА Новости.

"Около 21:00 9 января произошла авария на воздушном участке сети теплоснабжения, в результате чего оказалась подтоплена территория в районе дома № 41 на улице Калинина во Владивостоке", – указано в сообщении.

Специалисты проводят ремонтные работы, на время их проведения в 18 многоквартирных домов не предоставляется теплоснабжение.

На место происшествия выехал представитель прокуратуры. Ведомство потребовало от должностных лиц устранить нарушения.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 января произошел прорыв на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ". Из-за этого была приостановлена подача теплоснабжения и горячего водоснабжения в многоквартирные дома Подольска. 6 января работу котельной удалось стабилизировать.

После инцидента следователи провели обыски в обслуживающей котельную организации. Замглавы администрации Подольска был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.

К ситуации подключился Владимир Путин. Президент России принял решение национализировать "Климовский специализированный патронный завод".

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