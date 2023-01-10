В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших при крушении Ан-2 в НАО

Фото: Следственный комитет РФ

Двое пострадавших при крушении самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе (НАО) находятся в тяжелом состоянии, один – в крайне тяжелом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

Четверо пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, еще трое, в том числе двое детей, – легкой степени. Все 10 пострадавших находятся в амбулатории поселка Каратайка.

Уточняется, что из Нарьян-Мара в Каратайку прибыли два вертолета санитарной авиации с бригадой медиков. Пострадавшим оказывают помощь, их готовят к перелету в лечебное учреждение Нарьян-Мара.

При необходимости будут организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Накануне в Ненецком автономном округе из-за обледенения совершил жесткую посадку самолет Ан-2 с пассажирами на борту.

Один из пассажиров Сергей Лидрик рассказал, что при разгерметизации салона мужчину, сидевшего в хвосте салона, чуть не сдуло. По его словам, уже через десять минут после взлета в самолете был слышен резкий хлопок.

Борт следовал по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар, в 15:15 он совершил жесткую посадку в 10 километрах от поселка Каратайка. На борту самолета находились 12 человек, в том числе два члена экипажа.

Спасатели начали эвакуацию пассажиров самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку в НАО

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