Прокуратура зафиксировала снижение числа преступлений в Москве в 2021 году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

За прошлый год в Москве было совершено 143 259 преступлений, что на 2,1% меньше показателя 2020 года. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"50 677 (-4,6%) преступлений совершено в общественных местах, в том числе 29 511 (-3,9%) – на улицах", – говорится в сообщении ведомства.

При этом на 2,4% выросло число краж, до 61 548, из них 460 (-34,1%) были совершены в квартирах и 758 (-25,7%) – в автомобилях. На 23,6% сократилось количество разбоев (359), на 23,7% – грабежей (1 784) и на 4,6% – мошенничеств (41 156). Правила дорожного движения нарушались на 2,8% меньше (619), однако на 10,2% выросло число аварий со смертельным исходом (151).

Меньше всего преступлений было совершено на востоке Москвы – 17 715, показатель сократился на 14,7%. На юго-западе зафиксировано 12 919 нарушений (-6,6%), на юге – 14 107 (-6,4%), на западе – 12 690 (-5,1%), в центре – 20 184 (-2,4%), Зеленограде – 3 414 (-2%) и на северо-востоке – 13 939 (-0,3%).

Также известно, что количество преступлений выросло в ТиНАО (2,6%), на юго-востоке (5,8%), севере (6,5%) и северо-западе города (7,1%).

Ранее начальник Главного управления Росгвардии по Москве генерал-лейтенант полиции Михаил Воробьев подвел итоги служебной деятельности подразделений за 2021 год. В прошлом году сотрудниками Росгвардии и другими правоохранительными ведомствами была обеспечена безопасность 3,5 тысячи массовых мероприятий в Москве.

