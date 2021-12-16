В Главном управлении Росгвардии по Москве подвели итоги служебной деятельности за год

16 декабря, 19:13
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Начальник Главного управления Росгвардии по Москве генерал-лейтенант полиции Михаил Воробьев подвел итоги служебной деятельности подразделений за 2021 год. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что в текущем году сотрудниками подразделений столичного главка Росгвардии совместно с другими правоохранительными ведомствами была обеспечена безопасность 3,5 тысячи массовых мероприятий в Москве.
При этом количество спецопераций, участие в которых приняли сотрудники ОМОН "Авангард", СОБР "Столица" и ОМОН на транспорте "Меч", превысило тысячу. В ходе оперативной деятельности задержали около 1,4 тысячи граждан, подозреваемых в совершении уголовных преступлений.
Кроме того, было изъято 68 единиц огнестрельного оружия, 12,5 килограмма наркотических веществ и более 120 миллионов рублей.
В общей сложности сотрудники вневедомственной охраны при несении службы в системе единой дислокации задержали и доставили в отделы полиции более 16 тысяч граждан.
Подразделения лицензионно-разрешительной работы за год провели более 105 тысяч проверок сохранности оружия, а также свыше 2 тысяч проверок соблюдения законодательства в области оборота оружия в частных охранных организациях. По результатам данных проверок к административной ответственности привлекли около 25 тысяч человек и 102 должностных и юридических лица. Около 14 тысяч единиц оружия при этом изъяли, еще более 10 тысяч единиц граждане сдали добровольно.
"Подводя итоги совещания, генерал-лейтенант полиции Михаил Воробьев отметил, что в условиях сложной общественно-политической, оперативной и санитарно-эпидемиологической обстановки в городе Москве подразделения Главного управления с честью выполнили все поставленные задачи и доказали готовность к выполнению еще более ответственных поручений руководства Росгвардии и государства", – отмечается в пресс-релизе ведомства.
Воробьев также поставил подразделениям задачи на 2022 год. Так, образцовых результатов от сотрудников ждут при обеспечении безопасности в период проведения чемпионата мира по волейболу FIVB – 2022, который пройдет в августе и сентябре.
Наиболее отличившимся военнослужащим и сотрудникам по итогам года вручили ведомственные награды и почетные грамоты.
Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Федеральный закон "О полиции", наделяющие сотрудников правоохранительных органов новыми полномочиями.
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