В МВД РФ подсчитали ущерб от преступлений в 2021 году

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За первые девять месяцев 2021 года ущерб от преступлений в России достиг 345,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику, предоставленную МВД РФ.

Уточняется, что это на 11,9% меньше, чем за тот же период годом ранее. Основная часть ущерба приходится на преступления, совершенные в города и поселках городского типа – 88,9% от указанной суммы.

Всего с января по сентябрь текущего года было зафиксировано 1 521,5 тысячи преступлений, в большинстве регионов страны (51 субъект) наблюдается снижение их числа, в остальных же, наоборот, рост. В частности, на 7,5% увеличилось количество преступлений экономической направленности: их доля составила 6,2%.

Ранее Генпрокуратура РФ зафиксировала рост числа преступлений коррупционной направленности: в 2021 году их произошло 24,5 тысячи, что на 16,5% больше, чем годом ранее. Почти половина всех случаев пришлась на взяточничество – 12,1 тысячи. При этом в трети случаев размер взятки не превышал 10 тысяч рублей.

