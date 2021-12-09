МВД сообщило об увеличении рисков хищения бюджетных денег в условиях пандемии

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко рассказал, что во время пандемии коронавируса в России замечен рост рисков хищения бюджетных средств. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, наиболее подверженными данному явлению сферами являются образование и здравоохранение. Генерал-лейтенант отметил, что наибольшее количество совершенных коррупционных преступлений связано с освоением и хищением бюджетных денег.
"Учитывая, что в условиях распространения коронавирусной инфекции правительством РФ приняты меры, направленные на стабилизацию экономики, возрастают риски использования мошеннических схем", – рассказал он.
Курносенко пояснил, что направленные на поддержку бизнеса деньги могут похищать субъекты, которые не имеют права на данную поддержку. Кроме того, могут выдаваться субсидии, размер которых превышает суммы, предусмотренные законом.
Ранее стало известно об аресте главы Минкультуры Крыма Арины Новосельской по делу о взятке. По данным правоохранительных органов, в 2018 году она получила от ООО "Меандр" взятку в размере 25 миллионов рублей за покровительство в строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. Однако здание так и не было введено в эксплуатацию.
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