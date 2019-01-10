Среди застрявших в Альпах туристов россиян нет

Организованных туристов из РФ нет среди тех, кто застрял в Альпах из-за снегопадов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе.
Представитель АТОР пояснила, что во время прошлогодних снегопадов в Италии ситуация была "намного хуже". Ломидзе уточнила, что российских туристов нет и в двух местах, где уже был сход лавин.
Не исключено, что самостоятельные туристы, которые не купили путевки у туроператоров могут быть заблокированы альпийских деревнях из-за погоды. Как правило, число таких путешественников сопоставимо с количеством клиентов туристических компаний.
По данным СМИ, из-за снежных завалов и опасности схода лавин оказались заблокированы тысячи туристов. Кроме того, снегопады в Германии и Австрии погубили не менее девяти человек. По прогнозам осадки продолжатся в течение текущей недели.
Ранее сообщалось, что Ростуризм начал проверку наличия граждан РФ среди застрявших в Альпах туристов.
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