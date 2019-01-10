Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:00

Ростуризм проверяет наличие россиян среди застрявших в Альпах туристов

туризм

15:00

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/imago/Jan Eifert

Ростуризм выясняет, есть ли россияне среди туристов, застрявших в Альпах из-за снегопадов. По данным пресс-службы ведомства, пока такой информации не поступало.

"Мы на связи с ситуационно-кризисным центром МИД России и выясняем, есть ли россияне среди туристов в немецких и австрийских Альпах, на которых могли как-то повлиять снегопады. Пока такой информации не поступало", – сказали в Ростуризме, передает Агентство "Москва".

Там также отметили, что к настоящему моменту пик новогоднего горнолыжного сезона уже завершился, поэтому наличие организованных туристов там маловероятно. При этом в ведомстве не исключают, что на горнолыжных курортах могут оставаться самостоятельные туристы из России.

На случай нахождения россиян в районах Альп, где прогнозируются неблагоприятные погодные условия, в ведомстве рекомендуют соблюдать меры безопасности, следить за сообщениями местных властей, метеосводками и кататься только на оборудованных трассах в отведенных для этого местах.

Ранее СМИ сообщали, что в альпийских деревнях из-за снежных завалов и опасности схода лавин оказались заблокированы тысячи туристов.

туризм

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика