Ростуризм проверяет наличие россиян среди застрявших в Альпах туристов

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Ростуризм выясняет, есть ли россияне среди туристов, застрявших в Альпах из-за снегопадов. По данным пресс-службы ведомства, пока такой информации не поступало.

"Мы на связи с ситуационно-кризисным центром МИД России и выясняем, есть ли россияне среди туристов в немецких и австрийских Альпах, на которых могли как-то повлиять снегопады. Пока такой информации не поступало", – сказали в Ростуризме, передает Агентство "Москва".

Там также отметили, что к настоящему моменту пик новогоднего горнолыжного сезона уже завершился, поэтому наличие организованных туристов там маловероятно. При этом в ведомстве не исключают, что на горнолыжных курортах могут оставаться самостоятельные туристы из России.

На случай нахождения россиян в районах Альп, где прогнозируются неблагоприятные погодные условия, в ведомстве рекомендуют соблюдать меры безопасности, следить за сообщениями местных властей, метеосводками и кататься только на оборудованных трассах в отведенных для этого местах.

Ранее СМИ сообщали, что в альпийских деревнях из-за снежных завалов и опасности схода лавин оказались заблокированы тысячи туристов.