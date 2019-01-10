Хлынувший в Тушинский тоннель поток грязи не удается остановить

Поток воды и грязи, поступающий в Волоколамский транспортный тоннель, пока не удается остановить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Потоки обрушились на автомобильный тоннель и пешеходный переход рядом с улицами Свободы и Водников.



По предварительной версии, тоннель в районе Тушино затопило из-за провала грунта

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, что дежурная смена следит за дорожной ситуацией. Случившийся размыв привел к проседанию грунта.

Автомобильное движение по Волоколамскому шоссе в сторону области перекрыто от станции метро "Сокол", а также с внутренней стороны Московской кольцевой автодороги.

На месте происшествия развернули оперативный штаб. Предполагается, что движение на Волоколамском шоссе восстановят уже в пятницу. Вода, попавшая в тоннель, отступит в течение шести часов. Еще два-три часа уйдет на зачистку участка.

О ЧП телеканалу Москва 24 рассказал очевидец. "Я просто мимо ехал, там потоп, утром было перекрыто в сторону Подмосковья, а чуть позже закрыли движение и в Москву. Водители разворачивались задним ходом и искали объездные пути", – рассказал мужчина. Он также отметил, что вода была цвета какао.