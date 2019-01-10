Хлынувший в Тушинский тоннель поток грязи не удается остановить

На месте происшествия развернули оперативный штаб. Предполагается, что движение на Волоколамском шоссе восстановят уже в пятницу. Вода, попавшая в тоннель, отступит в течение шести часов. Еще два-три часа уйдет на зачистку участка.
О ЧП телеканалу Москва 24 рассказал очевидец. "Я просто мимо ехал, там потоп, утром было перекрыто в сторону Подмосковья, а чуть позже закрыли движение и в Москву. Водители разворачивались задним ходом и искали объездные пути", – рассказал мужчина. Он также отметил, что вода была цвета какао.
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