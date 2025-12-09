Жена бойца ММА из Омска обвинила его в избиении из-за плохо помытой раковины

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Жительница Омска обвинила своего супруга – бойца смешанных боевых искусств (ММА) в избиении из-за плохо помытой раковины. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе УМВД по региону.

Женщина сообщила о произошедшем на своей странице в соцсетях, прикрепив к публикации снимки из больницы. По ее словам, она познакомилась с мужчиной в мае. Через два месяца пара зарегистрировала отношения.

Пострадавшая уточнила, что супруг и ранее избивал ее, но после каждого инцидента извинялся и дарил подарки. В ноябре мужчина поругался с женой из-за грязной духовки, отправившись после конфликта на тренировку. Женщина вымыла плиту, однако спустя время боец ММА увидел, что в раковине остались следы моющего средства. Из-за этого он нанес возлюбленной увечья.

После случившегося жительница Омска обратилась в больницу, где у нее выявили закрытый перелом носа. Однако, по словам женщины, супруг отрицает, что сломал ей нос. Пострадавшая приняла решение подать на мужа в суд.

В МВД подтвердили, что такой инцидент произошел. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

"После получения необходимых медицинских документов от девушки сотрудниками полиции будет принято процессуальное решение", – уточнили в ведомстве.

