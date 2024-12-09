Число погибших от лихорадки денге в Бангладеш достигло 529

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Количество смертельных случаев, к которым привела лихорадка денге, в Бангладеш с января возросло до 529, сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление службы здравоохранения страны.

По данным ведомства, только в течение последних суток от вируса погибли 7 жителей государства, а в больницы поступили 596 зараженных. При этом за время, прошедшее с 1 января 2024 года, число зарегистрированных случаев болезни составило 93 457.

Первая крупная вспышка лихорадки была зафиксирована в Бангладеш в 2000 году. С того момента уровень смертности в результате заболевания остается высоким. В частности, в 2023 году количество погибших от лихорадки достигло 1 705 человек, а число инфицированных составило 321 179.

Денге распространяется на территории государства с июня по сентябрь, то есть в сезон муссонных дождей. При этом число зараженных продолжает увеличиваться даже на фоне усиленных мер по контролю за размножением комаров, самки которых являются переносчиками болезни.

Лихорадка денге чаще всего встречается в странах с тропическим и субтропическим климатом. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в последние годы денге приобрела характер быстро распространяющегося заболевания во всех регионах ВОЗ. При этом число случаев заражения фиксируется на отметке 100–400 миллионов ежегодно. При этом более 80% случаев заражения протекают легко и без особых симптомов. Однако вирус может стать причиной развития острого респираторного заболевания, которое может перерасти в потенциально смертельное осложнение.

Тем временем свыше 140 человек погибли в Демократической Республике Конго в ноябре, заразившись неизвестной болезнью. По словам губернатора провинции Реми Саки, у всех зараженных наблюдались похожие симптомы, в их числе высокая температура и сильная головная боль. Бригада медиков направилась в зону заражения, чтобы собрать необходимые образцы.