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Татуировщика в Тюмени арестовали на два месяца по делу об изнасиловании школьницы
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Суд Тюмени на два месяца арестовал 32-летнего тату-мастера, который обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Следствие установило, что мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, надругался над 16-летней девушкой, которая пришла в салон за новой татуировкой.
Злоумышленник отправлен в СИЗО до 6 февраля 2023 года.
В сообщении пресс-службы отмечается, что тату-мастер не признает свою вину в произошедшем. О причастности мужчины к преступлению говорят показания потерпевшей, свидетелей и другие доказательства.
Ранее СУ СК России по Тюменской области возбудил уголовное дело по факту изнасилования школьницы в тату-салоне. По подозрению задержали судимого за кражу мужчину.
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