Татуировщика в Тюмени арестовали на два месяца по делу об изнасиловании школьницы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Суд Тюмени на два месяца арестовал 32-летнего тату-мастера, который обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Следствие установило, что мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, надругался над 16-летней девушкой, которая пришла в салон за новой татуировкой.

Злоумышленник отправлен в СИЗО до 6 февраля 2023 года.

В сообщении пресс-службы отмечается, что тату-мастер не признает свою вину в произошедшем. О причастности мужчины к преступлению говорят показания потерпевшей, свидетелей и другие доказательства.

Ранее СУ СК России по Тюменской области возбудил уголовное дело по факту изнасилования школьницы в тату-салоне. По подозрению задержали судимого за кражу мужчину.

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