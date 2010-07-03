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Москва 24

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Происшествия

16:27

Задержан мужчина за организацию занятий проституцией на трассе М10

происшествия криминал

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов пресекли занятия проституцией на федеральной трассе М10 "Россия". Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД России.

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городскому округу Клин был задержан 30-летний уроженец Тверской области.

"Полицейскими установлено, что с октября 2018 года до настоящего времени с целью организации занятия проституцией другими лицами мужчина осуществил подбор пяти женщин в возрасте от 27 до 29 лет для оказания мужчинам платных сексуальных услуг на автодороге М10. В ходе проведенного обыска оперативниками обнаружены и изъяты мобильные телефоны, черновые записи и карты памяти, содержащие информацию, подтверждающую организацию противоправной деятельности", – проинформировали в ведомстве.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по факту организации занятий проституцией. В настоящий момент фигурант находится под стражей.

Ранее СК заинтересовался данными о притоне для занятия проституцией в Москве. Известно, что в салоне для оказания интимных услуг на юге столицы круглосуточно работают 12 женщин.

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