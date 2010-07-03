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Происшествия

13:19

Подозреваемого в финансировании терроризма задержали в Дагестане

происшествия криминал

Фото: телеграм-канал "ГолосИслама.Ru"

ФСБ России, сотрудники Следственного комитета и Росфинмониторинга в Дагестане задержали Сааду Ахмеднабиева, который подозревается в организации сбора денежных средств для международных террористических структур. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

"Сааду Ахмеднабиев является родным братом Ахмеднабиева Исраила, координатора и основателя исламских фондов "Мухаджирун" и "Ансар", известного как Абу Умар Саситлинский, объявленного в международный розыск за создание террористического сообщества и организацию финансирования терроризма", – проинформировали в ФСБ.

Известно, что братья Ахмеднабиевы в целях установления так называемого всемирного халифата занимались финансированием подготовки и осуществления с Сирии в других странах террористических преступлений.

В частности, Сааду Ахмеднабиев собирал деньги под видом благотворительности. Все средства были аккумулированы на счетах исламских благотворительных ассоциаций и предназначались якобы для помощи нуждающимся мусульманам и беженцам из Сирии. Отмечается, что с 2016 года всего было собрано свыше 2 млн рублей.

Ранее ФСБ задержала банду террористов и вербовщиков. Задержания состоялись в Москве и Челябинске. Участники запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" вербовали людей и занимались распространением идеологии терроризма.

ФСБ задержала банду террористов и вербовщиков

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