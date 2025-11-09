Cairo 24: трое туристов задержаны в Египте за попытку обнаженной фотосессии у пирамид

Фото: 123RF.com/igordymov

Трое иностранных туристов были задержаны в Египте за попытку съемки без одежды у пирамид Гизы, сообщает египетский портал Cairo 24.

Как уточняется в публикации, задержанные нарушили местные законы и нормы поведения.

По данным издания, туристы признались, что не были знакомы с египетским законодательством, и объяснили, что в их стране подобные действия разрешены.

Археологический комплекс пирамид Гизы, возраст которого превышает 4,5 тысячи лет, включает три великие пирамиды фараонов IV династии: Хеопса, Хефрена и Микерина.

