Генконсульство РФ оказывает содействие задержанной в индийском Гоа россиянке

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Генеральное консульство России в Мумбаи оказывает россинке, которую задержали в индийском штате Гоа, необходимое консульское содействие, заявил в беседе с ТАСС пресс-секретарь ведомства Николай Капустин.

По его словам, генконсульству известно о произошедшем. Представители российской стороны поддерживают связь с адвокатом, правоохранительными органами и родственниками женщины с момента ее задержания.

Об аресте россиянки стало известно накануне. Индийские правоохранители подозревают ее в хранении наркотиков и алкоголя. Они были обнаружены при обыске в ее арендованной квартире. Общая стоимость этой продукции превысила 1,6 миллиона индийских рупий, то есть 18,9 тысячи долларов. В связи с этим местная полиция организовала расследование.

По данным СМИ, задержанной оказалась приехавшая из Москвы Алла Русаева. Девушка работала диджеем в одном из клубов, расположенном на севере штата.