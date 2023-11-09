Средства ПВО РФ сбили украинскую ракету у побережья Крыма

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинскую ракету "Нептун" недалеко от побережья Крыма. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Как отметило ведомство, атака была предпринята около 17:40. Киев попытался ударить противокорабельной ракетой по объектам РФ.

Также 9 ноября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении воздушной цели над городом. Он призвал граждан доверять только официальным данным.

Ранее подразделения ПВО РФ сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. В Минобороны РФ уточнили, что ВСУ попытались осуществить атаку с помощью БПЛА самолетного типа около 13:00 по московскому времени 31 октября.

До этого российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали восемь ракет Storm Shadow ВСУ при попытке атаковать Крым.

В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что обломки от сбитых летательных аппаратов упали в частном секторе рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор. В результате падения обломков пострадал 57-летний мужчина.

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