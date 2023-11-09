Пожар в историческом здании в центре Ростова-на-Дону локализован

Фото: МЧС Ростовской области

Пожарные локализовали возгорание в четырехэтажном здании в центре Ростова-на-Дону, где горят два этажа и кровля, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Остановить распространение огня удалось в 09:31 на площади 600 квадратных метров.

Информация о пожаре историческом центре Ростова-на-Дону поступила в 07:43. Бесхозное четырехэтажное здание загорелось на Социалистической улице, 128. Возгоранию присвоили второй ранг сложности.

Для ликвидации пожара привлекли 61 человека и 20 единиц техники. По данным администрации Ростова-на-Дону, пожар произошел в аварийном доме 1900 года постройки – доходном доме Парамонова.

Здание загорелось на Ладожской улице в Москве