В Абхазии заявили, что информация о проникновении диверсантов не подтвердилась

Фото: МВД Абхазии

На данный момент сообщения о проникновении диверсантов в Абхазию не подтвердились. Об этом пишет Sputnik Абхазия со ссылкой на министерство внутренних дел республики.

"Информация о проникновении диверсантов на территорию Абхазии на данный момент не подтвердилась", – заявили правоохранители.

Вечером 8 ноября появились сведения, что охотники заметили в горах Абхазии в Гулрыпшском районе семерых вооруженных и хорошо экипированных людей. Силовые структуры начали их поиски.

Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут уточнял, что по описанию люди были вооружены иностранным оружием, носили черную форму, маски и каски, и у них был коптер, который летал над местностью. Министр подчеркивал, что все подступы к Сухуму закрыты.



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