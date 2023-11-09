09 ноября, 09:06Происшествия
В Абхазии заявили, что информация о проникновении диверсантов не подтвердилась
Фото: МВД Абхазии
На данный момент сообщения о проникновении диверсантов в Абхазию не подтвердились. Об этом пишет Sputnik Абхазия со ссылкой на министерство внутренних дел республики.
"Информация о проникновении диверсантов на территорию Абхазии на данный момент не подтвердилась", – заявили правоохранители.
Вечером 8 ноября появились сведения, что охотники заметили в горах Абхазии в Гулрыпшском районе семерых вооруженных и хорошо экипированных людей. Силовые структуры начали их поиски.
Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут уточнял, что по описанию люди были вооружены иностранным оружием, носили черную форму, маски и каски, и у них был коптер, который летал над местностью. Министр подчеркивал, что все подступы к Сухуму закрыты.
Украинских диверсантов ликвидировали в Брянской области
Читайте также