В горах Абхазии ищут людей с иностранным оружием

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Охотники заметили в горах Абхазии в Гулрыпшском районе семерых вооруженных и хорошо экипированных людей, силовые структуры заняты их поиском. Об этом заявил министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут.

"Местные охотники у села Азанта в Гулрыпшском районе увидели семерых вооруженных людей без каких-либо опознавательных знаков", – приводит его слова ТАСС.

Киут уточнил, что по описанию люди были вооружены иностранным оружием, носили черную форму, маски и каски, и были хорошо экипированы. У них также был коптер, который летал над местностью.

Он заявил, что сейчас силовики разбираются, кто эти люди. Министр отметил, что все подступы к Сухуму закрыты.

"Где-то если будут прорываться, будем принимать меры", – сказал Киут.

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