Двух мужчин с мачете задержали за вырубку 10 деревьев в сквере в Жуковском

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Полиция задержала в Жуковском двух местных жителей, вырубивших деревья в сквере, сообщает пресс-служба МВД.

Молодые люди в возрасте 22 и 23 лет подозреваются в умышленном уничтожении имущества. По предварительным данным, ночью, проходя через центральный сквер на улице Маяковского, они достали из рюкзака мачете и по очереди с помощью него вырубили деревья.

В результате погибло 10 молодых ив, высаженных в рамках благоустройства города. Общий ущерб составил более 150 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Апрелевке ограбили отделение Сбербанка. Грабителя нашли спустя несколько дней после происшествия. Его опознал сотрудник банка, сам мужчина признался в содеянном.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого были найдены улики, подтверждающие его причастность к преступлению.



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