Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве двух женщин в Подмосковье

Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве двух женщин и ранения ребенка в Подмосковье, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Глава ведомства затребовал подробную информацию по данным происшествиям, а также поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате СК России", – заявили следователи.

Отмечается, что в настоящий момент предприняты меры по установке и задержанию человека, совершившего преступление.

Инцидент произошел в Солнечногорске. В частном доме были обнаружены две мертвые женщины с колото-резанными ранениями. Также там нашли девочку с ранениями в области груди и шеи, она была доставлена в больницу.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по пунктам "а" и "з" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Подозреваемый был объявлен в розыск. Сообщалось, что в совершении преступления подозревается Усманов Жасуржон Абдукаримович 1994 года рождения.