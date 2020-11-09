Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве двух женщин в Подмосковье

10:14
Фото: СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве двух женщин и ранения ребенка в Подмосковье, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Глава ведомства затребовал подробную информацию по данным происшествиям, а также поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате СК России", – заявили следователи.
Отмечается, что в настоящий момент предприняты меры по установке и задержанию человека, совершившего преступление.
Инцидент произошел в Солнечногорске. В частном доме были обнаружены две мертвые женщины с колото-резанными ранениями. Также там нашли девочку с ранениями в области груди и шеи, она была доставлена в больницу.
В связи с этим было возбуждено уголовное дело по пунктам "а" и "з" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Подозреваемый был объявлен в розыск. Сообщалось, что в совершении преступления подозревается Усманов Жасуржон Абдукаримович 1994 года рождения.
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