Открытое горение на складе в Реутове ликвидировано

Фото: МЧС России

Открытое горение в производственно-складском здании в Реутове ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ по Московской области.

Информация о пожаре на Транспортной улице поступили в ведомство в 12:27. В 13:48 пожар на площади в тысячу квадратных метров удалось локализовать, а в 14:22 – ликвидировать открытое горение. Как передает телеканал Москва 24, проливка здания продолжается, территория вокруг пока остается задымленной.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. К тушению привлекли 89 человек и 27 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Накануне пожар произошел в квартире многоэтажки на улице Куликовской в районе Северное Бутово. Пламя распространилось на площади пяти квадратных метров. В результате пожара пострадал один человек.

