Аэропорт Гамбурга вернулся к обычному режиму работы после сообщения об угрозе

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Аэропорт Гамбурга работает в штатном режиме после того, как полиция проверила сообщение об угрозе рейсу, прибывшему из Тегерана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Отмечается, что полиция завершила проверку рейса без последствий для дальнейшего режима работы аэропорта.

Ранее днем аэропорт Гамбурга временно перестал работать после поступившей угрозы минирования самолета, прилетевшего из Тегерана. Полиция получила сообщение по электронной почте. Ограничения действовали с 13:40 по московскому времени.

До этого пассажир взорвал страйкбольную гранату в аэропорту Домодедово, после чего его задержала полиция. Инцидент не повлиял на работу аэропорта, никто не пострадал.

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