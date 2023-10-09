Пожар в административном здании и ангаре в Оренбурге ликвидировали

Фото: МЧС России

Возгорание в двухэтажном административном здании и одноэтажном ангаре в Оренбурге ликвидировали на площади 2 100 квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по Оренбургской области.

Отмечается, что постройки загорелись вечером 8 октября. На данный момент выясняются причины случившегося.

Ранее в подмосковной Малаховке загорелся частный дом. В результате происшествия погибли два ребенка. В борьбе с огнем задействовали 37 человек и 11 единиц специальной техники.

До этого автомобиль вспыхнул на Большой Академической улице в районе дома 6, корпуса 1, в Москве. Движение в районе происшествия было затруднено, водителям советовали выбирать пути объезда.

Пожар площадью 2 тыс "квадратов" произошел в Красноярском крае