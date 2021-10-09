Подозреваемые в краже сотрудники посольства США, видимо, покинут Россию – МИД РФ

Фото: Москва 24

Сотрудники посольства США, которых подозревают в краже, видимо, покинут Россию. Американская сторона не вернула украденный рюкзак потерпевшему, заявила официальной представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-программы СоловьевLive.

"Наши правоохранительные органы достаточно оперативно все это расследовали, нашли эти кадры, учитывая, что злоумышленниками оказались именно сотрудники американского посольства в Москве, у них, естественно, имеется иммунитет, то была направлена нота по линии МИД РФ американскому посольству", – отметила Захарова.

По ее словам, американской стороне предложили либо снять иммунитет, либо немедленно покинуть территорию РФ.

"Насколько я понимаю, они воспользовались вторым вариантом", – заключила представитель МИД.

Рюкзак украли у москвича в одном из столичных кафе. По словам начальника пресс-службы городского главка МВД Владимира Васенина, сумма ущерба составила 15 тысяч рублей. По факту случившегося было открыто уголовное дело.