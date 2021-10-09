Москвич, у которого морпехи США похитили рюкзак, сообщил подробности произошедшего

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Житель Москвы, детский психолог Дмитрий Корнилов, у которого американские морпехи похитили рюкзак, сообщил подробности инцидента. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказал мужчина, он пришел в один из московских баров после тяжелого рабочего дня, оставил рюкзак под барной стойкой и отлучился.

"Прихожу – рюкзака нет. Попытался его найти самостоятельно, ничего не получилось", – объяснил Корнилов.

После пропажи мужчина вызвал полицейских, которые оперативно прибыли на место, взяли показания у свидетелей и определили злоумышленников. Ими оказались сотрудники посольства США. Как предположил пострадавший, они не планировали красть рюкзак.

Корнилов добавил, что в рюкзаке находились деньги, техника и документы.

Ранее об инциденте сообщил начальник пресс-службы городского главка МВД Владимир Васенин. Он рассказал, что подозреваемыми в краже оказались административно-технические сотрудники посольства США в Москве, военнослужащие корпуса морской пехоты.

Он также отметил, что следствие располагает записью, на которой американские военные вошли в здание посольства с похищенным рюкзаком.