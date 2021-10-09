Прокуратура начала проверку по факту окрашивания рек Перми в зеленый цвет

16:21
Фото: vk.com/permactive
Природоохранная прокуратура начала проверку по факту окрашивания пермских рек Егошиха, Данилиха, Ива и Кама в зеленый цвет, сообщается на сайте ведомства.
В ходе проверки специалисты соберут пробы сточных вод, а у ресурсоснабжающих компаний – ПАО Т Плюс, ООО Пермская сетевая компания – запросят данные о разрешениях на использование водных объектов для сброса стоков.
В компании Т Плюс уточнили, что для проверки целостности тепловых сетей ПАО использует краситель Уранин-А, полностью соответствующий санитарным нормам.
По словам экспертов, данное вещество окрашивает воду в ярко-зеленый цвет, благодаря чему можно увидеть утечки и обнаружить незаконные врезки.
Ранее сообщалось, что группа экспертов Дальневосточного федерального университета отправилась на Камчатку, чтобы спустя год проверить, восстановилась ли экосистема побережья. Ученые взяли образцы почвы и растений с территории Козельского полигона для проведения некоторых анализов на содержание токсичных веществ.
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