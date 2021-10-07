Ученые взяли пробы на Козельском полигоне на Камчатке после экологического ЧП 2020 года

Фото: dvfu.ru
Специалисты Дальневосточного федерального университета для исследований состояния экосистемы побережья Камчатки после красного прилива в 2020 году взяли пробы с Козельского полигона ядохимикатов, чтобы проверить содержание ядовитых веществ, сообщается на сайте Института мирового океана ДВФУ.
Группа экспертов ДВФУ отправилась на Камчатку, чтобы спустя год проверить, восстановилась ли экосистема побережья. Ученые взяли образцы почвы и растений с территории Козельского полигона для проведения некоторых анализов на содержание токсичных веществ.
Отмечается, что Козельский полигон хранения ядохимикатов в 2020 году являлся одним из вероятных источников загрязнения океана на Камчатке. Там хранится около 108 тонн пестицидов и сельскохозяйственных ядохимикатов.
Известно, что в рамках разработанной дорожной карты полигон должны снести в следующем году за счет средств национального проекта "Экология".
2 октября 2020 года на берег выбросились тысячи мертвых морских животных в районе Халактырского пляжа. Изменения в воде заметили местные серферы. Они рассказали, что содержимое океана изменилось в цвете, а при контакте с ним раздражалась кожа и опухали глаза.
В связи с этим СК начал проверку. Материалы доследственной проверки фактов загрязнения морской воды были переданы в центральный аппарат ведомства.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что вероятным источником загрязнения является Козельский полигон ядохимикатов.
СК назвал основную причину загрязнения залива на Камчатке
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