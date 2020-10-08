На Камчатке рекультивируют Козельский полигон ядохимикатов

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Козельский полигон ядохимикатов в Камчатском крае будет рекультивирован. Об этом заявил глава региона Владимир Солодов на встрече с представителем российского Greenpeace.

"Это не обсуждается. Это будет сделано", – приводит слова Солодава пресс-служба правительства региона.

Он также сообщил, что уже обсуждал этот вопрос с министром природных ресурсов и экологии России Дмитрием Кобылкиным.

Солодов отметил, что по результатам исследований нет никаких данных, которые могли бы свидетельствовать о том, что ситуация в Тихом океане связана с полигоном.

В свою очередь, руководитель климатического направления российского Greenpeace Василий Яблоков рассказал, что в осмотрел Козельский полигон.

По его словам, существуют опасения, что произошла разгерметизация, и химикаты могли попасть в грунтовые воды, а поскольку полигон расположен на склоне, они могли протечь в реку Налычева.

"Как я понимаю, химикаты могут быть вообще не видны, не пахнуть, но так губительно воздействовать", – добавил Яблоков.

Экологи назвали вероятную причину гибели морских животных на Камчатке

Ранее специалисты проверили пробы воды, взятой на Халактырском пляже на Камчатке, и обнаружили в ней следы горюче-смазочных материалов. Уточнялось, что ядовитых веществ в образцах нет.

2 октября на берег выбросило тысячи мертвых морских животных в районе Халактырского пляжа. Изменения в воде заметили местные серферы. Они рассказали, что содержимое океана изменилось в цвете, а при контакте с ним раздражалась кожа и опухали глаза.

В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело. Материалы доследственной проверки фактов загрязнения морской воды были переданы в центральный аппарат ведомства.

Солодов заявил, что в случае установления факта замалчивания или приукрашивания произошедшего последуют увольнения.