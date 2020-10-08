На Камчатке рекультивируют Козельский полигон ядохимикатов

03:36
Фото: ТАСС/Сергей Куксин
Козельский полигон ядохимикатов в Камчатском крае будет рекультивирован. Об этом заявил глава региона Владимир Солодов на встрече с представителем российского Greenpeace.
"Это не обсуждается. Это будет сделано", – приводит слова Солодава пресс-служба правительства региона.
Он также сообщил, что уже обсуждал этот вопрос с министром природных ресурсов и экологии России Дмитрием Кобылкиным.
Солодов отметил, что по результатам исследований нет никаких данных, которые могли бы свидетельствовать о том, что ситуация в Тихом океане связана с полигоном.
В свою очередь, руководитель климатического направления российского Greenpeace Василий Яблоков рассказал, что в осмотрел Козельский полигон.
По его словам, существуют опасения, что произошла разгерметизация, и химикаты могли попасть в грунтовые воды, а поскольку полигон расположен на склоне, они могли протечь в реку Налычева.
"Как я понимаю, химикаты могут быть вообще не видны, не пахнуть, но так губительно воздействовать", – добавил Яблоков.
Экологи назвали вероятную причину гибели морских животных на Камчатке
Ранее специалисты проверили пробы воды, взятой на Халактырском пляже на Камчатке, и обнаружили в ней следы горюче-смазочных материалов. Уточнялось, что ядовитых веществ в образцах нет.
2 октября на берег выбросило тысячи мертвых морских животных в районе Халактырского пляжа. Изменения в воде заметили местные серферы. Они рассказали, что содержимое океана изменилось в цвете, а при контакте с ним раздражалась кожа и опухали глаза.
В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело. Материалы доследственной проверки фактов загрязнения морской воды были переданы в центральный аппарат ведомства.
Солодов заявил, что в случае установления факта замалчивания или приукрашивания произошедшего последуют увольнения.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: