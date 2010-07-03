Мужчина задержан при попытке пройти в здание Счетной палаты

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Сотрудники Центра специального назначения Росгвардии задержали мужчину, который, будучи нетрезвым, попытался пройти в здание Счетной палаты в Москве. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

Как рассказал собеседник агентства, неизвестный в состоянии алкогольного опьянения пытался пройти в здание. Когда росгвардейцы стали препятствовать ему, возник конфликт. Ссора закончилась дракой на улице, добавил представитель правоохранительных органов.

Уточняется, что после инцидента злоумышленника задержали и доставили в ОМВД по району "Хамовники". В настоящее время решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.

Ранее сообщалось, что бармена одного из пабов в центре столицы приговорили к восьми годам колонии за убийство клиента. По данным следствия, между посетителем и барменом произошел конфликт с потасовкой, в результате которого последний задушил мужчину. Бармена осудили по статье "Убийство". По решению суда он также обязан выплатить потерпевшей стороне более 1 миллиона 270 тысяч рублей за моральный ущерб.