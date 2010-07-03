Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

18:12

Мужчина задержан при попытке пройти в здание Счетной палаты

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники Центра специального назначения Росгвардии задержали мужчину, который, будучи нетрезвым, попытался пройти в здание Счетной палаты в Москве. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

Как рассказал собеседник агентства, неизвестный в состоянии алкогольного опьянения пытался пройти в здание. Когда росгвардейцы стали препятствовать ему, возник конфликт. Ссора закончилась дракой на улице, добавил представитель правоохранительных органов.

Уточняется, что после инцидента злоумышленника задержали и доставили в ОМВД по району "Хамовники". В настоящее время решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.

Ранее сообщалось, что бармена одного из пабов в центре столицы приговорили к восьми годам колонии за убийство клиента. По данным следствия, между посетителем и барменом произошел конфликт с потасовкой, в результате которого последний задушил мужчину. Бармена осудили по статье "Убийство". По решению суда он также обязан выплатить потерпевшей стороне более 1 миллиона 270 тысяч рублей за моральный ущерб.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика