В "Вертолетах России" рассказали о несчастном случае со своим сотрудником

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В холдинге "Вертолеты России" опровергли информацию, что заместитель гендиректора Игорь Чечиков выпал со второго этажа своего дома в Подмосковье, когда пытался снять на камеру белок.

При этом в пресс-службе компании отметили, что с одним из сотрудников холдинга в нерабочее время действительно произошел несчастный случай.

"Он находится на больничном. Обстоятельства произошедшего, которые приводятся в ряде СМИ, являются домыслом и фантазиями авторов сообщений", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы.

Пострадавший был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой.

В начале сентября из окна многоквартирного жилого дома в Люберцах выпал двухлетний мальчик. Ребенка доставили в районную больницу с тяжелой травмой головы. Как считают следователи, днем мать уложила сына спать и ушла на кухню. После этого мальчик вылез из кровати, подошел к окну и выпал, несмотря на москитную сетку.

