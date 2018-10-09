На Урале 8 тысяч человек остались без света

09 октября 2018, 10:27
Фото: depositphotos/gyn9037
В Свердловской области более 8 тысяч жителей в 45 населенных пунктах остались без света. В регионе накануне бушевал шквалистый ветер, он повредил линии электропередач.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, в понедельник, 8 октября, на Урале были сильные порывы ветра. В Невьянском городском округе – 24 метра в секунду, в Екатеринбурге – 22 метра в секунду.
"Без электроснабжения остались населенные пункты в Ревдинском, Режевском, Сысертском, Белоярском, Арамильском, Среднеуральском, Горноуральском городских округах. Повреждения в электросетевом комплексе зафиксированы в распределительной сети", – сообщили в ведомстве.
Аварийно-восстановительные бригады приступили к ликвидации нарушений. Однако в регионе продолжается непогода, из-за чего работы осложняются. МЧС работает в режиме повышенной готовности. Центр управления в кризисных ситуациях каждые два часа фиксирует информацию, поступающую от диспетчеров муниципальных образований.
Во вторник, 9 октября, в Свердловской области местами непогода сохранится. Ветер может достигать скорости 25 метров в секунду.
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