СК начал проверку после гибели врача скорой помощи в Москве

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следователи начали проверку после обнаружения тела врача скорой помощи под окнами жилого дома в Москве, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Инцидент произошел в ночь на 9 сентября под окнами дома, который находится на Хорошевском шоссе. По данным столичного СК, там было найдено тело врача скорой помощи с травмами, которые могли быть получены при падении с высоты.

Как уточняет ведомство, незадолго до происшествия врач приехал на вызов по этому адресу. Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия, проверили камеры видеонаблюдения, а также допросили свидетелей.

Сотрудники столичного СК продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

Ранее у жилого дома в Москве было найдено тело кандидата в депутаты из Ульяновской области от КПРФ Олега Николаева. По данным СМИ, мужчина выпал из окна 9-го этажа в доме № 95 на проспекте Вернадского. Известно, что он снимал там квартиру. Собственницей жилища является 79-летняя москвичка.

