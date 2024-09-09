Две московские пенсионерки отдали мошенникам свои сбережения

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В Москве две пенсионерки стали жертвами мошенников, потеряв все свои сбережения, сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.

В ведомстве заявили, что женщинам в возрасте 70 и 78 лет поступили телефонные звонки от неизвестных, которые представились работниками ресурсоснабжающей организации и заявили о проведении работ по замене приборов учета электричества. После этой беседы злоумышленники получили доступ к личному кабинету на сайте энергетической компании одной из потерпевших и списали с ее счета в банке все накопления, сумма которых превышала 2,4 миллиона рублей.

Кроме того, вторую пенсионерку мошенники убедили назвать номер СНИЛС, после чего, представляясь сотрудниками финансовой организации и правоохранительных органов, запугали ее риском потерять свои сбережения и уговорили перевести их на "безопасный счет". Женщина, уверенная в том, что спасет свои средства, направила их на указанные реквизиты, потеряв таким образом более 5,4 миллиона рублей.

Прокуратура взяла под контроль процесс установления лиц, причастных к совершению этих преступлений. Представители ведомства также напомнили о недопустимости раскрытия персональных данных, номеров СНИЛС, банковских карт и паролей. Также сотрудники прокуратуры призвали не выполнять указания, полученные во время телефонных бесед с незнакомцами, и не переводить по их просьбе денежные средства, даже если они представляются сотрудниками правоохранительных органов или банка.

Ранее правоохранители задержали в Москве двух молодых людей, причастных к хищению 10 миллионов рублей у пенсионеров. В отношении обоих возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере.