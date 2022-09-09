Директор компании, самосвал которой въехал в дом, обвинил жильцов в своих убытках

12:35
Фото: телеграм-канал “Нижний № 1”
Директор транспортной компании в Нижегородской области обвинил жильцов дома, в комнату которого въехал его грузовик, в своих вынужденных расходах из-за простоя самосвала, сообщается в сюжете телепрограммы "Кстати".
По словам Сергея Лаптева, его машина стоит уже двое суток, а он должен заплатить за лизинг 20 тысяч рублей.
"Я вообще возмущен, что у меня до сих пор машина два дня стоит. А мне за нее лизинг платить. Я лично в чем перед вами виноват? Я сделал все возможное, а вы мне машину держите", – сказал мужчина жителям пострадавшего дома.
Директор компании подчеркнул, что водитель, врезавшийся в жилой дом, после опроса в ГИБДД перестал выходить на связь. В результате аварии одна из стен дома разрушилась, а потолок повис на кабине самосвала.
Автомобиль удалось вытащить из пролома трактором. Родственники владелицы дома рассказали, что на момент извлечения грузовика из стены вопрос с компенсацией за разрушенное имущество не решен.
ДТП с самосвалом произошло 6 сентября а в Вадском районе Нижегородской области. По предварительным данным, его водитель уснул за рулем. Он снес веранду, дальше проехал мимо теплицы, ее не задев, но проехал прямо в середину дома и снес комнату. Остановиться машина смогла лишь после удара о стену. В результате аварии у дома съехала крыша и пошли трещины по стенам. В настоящее время там нет ни отопления, ни электричества.
Компания – владелец самосвала обратилась в страховую и подготовила документы на выплату компенсации, пострадавшим выплатят средства на восстановление дома после оценки.
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