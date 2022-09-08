Жильцы рассказали, как КамАЗ протаранил их дом в Нижегородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Водитель самосвала снес веранду и комнату жилого дома в Нижегородской области, сообщили местные жители.

"Снес веранду, дальше он проехал мимо теплицы, ее не задев, но он проехал прямо в середину дома, он снес комнату", – рассказала РЕН ТВ жительница дома Екатерина.

Женщина добавила, что остановиться машина смогла лишь после удара о стену. Когда Екатерина приехала на место происшествия, водитель находился в машине ДПС, а на вопрос, что произошло, он сказал, что заснул.

По словам хозяйки дома Галины, о стоящем в комнате КамАЗе ей сказал сын.

В результате аварии у дома съехала крыша и пошли трещины по стенам. В настоящее время там нет ни отопления, ни электричества.

"Дом весь разошелся, дом щитковый, составленный из щитов, чтобы его восстановить, его надо полностью разбирать весь, иначе ничего не сделаешь", – добавили жильцы.

В свою очередь, компания – владелец самосвала обратилась в страховую и подготовила документы на выплату компенсации, пострадавшим выплатят средства на восстановление дома после оценки.

"Если вдруг страховая премия будет меньше, чем ущерб нанесенный, да, естественно, будем возмещать", – подчеркнул представитель транспортной компании Владимир Олейников.

Ранее сообщалось, что в нижегородском селе грузовик протаранил стену жилого дома. Происшествие произошло около 06:00 на улице Пешелань в селе Стрелка. Водитель автомобиля не смог справиться с управлением и врезался в жилой частный дом. В результате никто не пострадал.