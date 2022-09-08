Жильцы рассказали, как КамАЗ протаранил их дом в Нижегородской области

15:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Водитель самосвала снес веранду и комнату жилого дома в Нижегородской области, сообщили местные жители.
"Снес веранду, дальше он проехал мимо теплицы, ее не задев, но он проехал прямо в середину дома, он снес комнату", – рассказала РЕН ТВ жительница дома Екатерина.
Женщина добавила, что остановиться машина смогла лишь после удара о стену. Когда Екатерина приехала на место происшествия, водитель находился в машине ДПС, а на вопрос, что произошло, он сказал, что заснул.
По словам хозяйки дома Галины, о стоящем в комнате КамАЗе ей сказал сын.
В результате аварии у дома съехала крыша и пошли трещины по стенам. В настоящее время там нет ни отопления, ни электричества.
"Дом весь разошелся, дом щитковый, составленный из щитов, чтобы его восстановить, его надо полностью разбирать весь, иначе ничего не сделаешь", – добавили жильцы.
В свою очередь, компания – владелец самосвала обратилась в страховую и подготовила документы на выплату компенсации, пострадавшим выплатят средства на восстановление дома после оценки.
"Если вдруг страховая премия будет меньше, чем ущерб нанесенный, да, естественно, будем возмещать", – подчеркнул представитель транспортной компании Владимир Олейников.
Ранее сообщалось, что в нижегородском селе грузовик протаранил стену жилого дома. Происшествие произошло около 06:00 на улице Пешелань в селе Стрелка. Водитель автомобиля не смог справиться с управлением и врезался в жилой частный дом. В результате никто не пострадал.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: