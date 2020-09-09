ДТП с пассажирским автобусом произошло в Аксиньине

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Авария с пассажирским автобусом произошла около вертолетной площадки "Горка" в Аксиньине. Там столкнулись автобус и две иномарки.

В ГИБДД сообщили Москве 24, что сообщение о ДТП поступило в среду около 10:00.

Отмечается, что от удара автобус отбросило в кювет. На месте аварии в настоящее время работают специалисты, о пострадавших ничего не сообщается.

7 сентября ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля произошло на Перовской улице. Автобус № 314 столкнулся с машиной в районе дома 54/54. Травму руки получила пассажир автобуса, ее госпитализировали.

