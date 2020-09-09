Замглавы Минэнерго Тихонову предъявили обвинение

13:30
Заместителю главы Минэнерго Анатолию Тихонову предъявили обвинение в хищении более 600 миллионов рублей из бюджета, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
"В ходе расследования установлена причастность к хищению не менее 603 миллионов рублей бывшего директора ФГБУ "РЭА" Анатолия Тихонова, его советника Романа Рыжкова, а также вице-президентов АО "Ланит" Владимира Макарова и Виктора Серебрякова", – говорится в сообщении. Все они задержаны.
На данный момент Тихонов занимает должность заместителя министра энергетики РФ. В СК добавили, что он попытался скрыться.
Тихонову, Макарову, Серебрякову и Рыжкову предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"), добавили в ведомстве.
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович ранее сообщила, что Тихонов вину не признает.
"Сегодня рано утром в изоляторе на Петровке до выезда в суд успели переговорить с задержанным накануне заместителем министра энергетики Анатолием Тихоновым. Его доставили в ИВС в 5:30 9 сентября, а через полчаса в изоляторе уже был подъем", – написала правозащитница.
По словам Литвинович, Тихонова утром забрал конвой, в результате чего подозреваемый даже не успел поесть.
Замминистра энергетики Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве
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