Энергоснабжения нет в Курчатове и еще 5 районах Курской области из-за падения БПЛА

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Из-за пожара на трансформаторной подстанции после падения обломков украинского БПЛА самолетного типа отсутствует энергоснабжение в Курчатове Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

"Ведутся аварийные работы", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, электричество частично отсутствует на территории Курчатовского, Октябрьского, Большесолдатского, Обоянского, Беловского районов. Подключение потребителей планируется по резервным схемам, сказал Смирнов.

Ранее "Росатом" принял решение сократить число строителей, которые возводят энергоблоки второй Курской АЭС. Оставшийся персонал продолжит работы, которые будут выполняться в соответствии с графиком.

До тысячи украинских военных пытались проникнуть на территорию Суджанского района Курской области 6 августа. В результате боев российским войскам удалось остановить продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию РФ, а позднее силы Киева начали отступление.

Потери украинцев на этом направлении составили до 945 человек. Также ВСУ потеряли 102 единицы техники, включая 12 танков. В результате атак ВСУ погибли 4 мирных жителя, еще 66 человек пострадали.

