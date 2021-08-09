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В мире

03:18

Жертвами наводнений в Германии стали трое россиян – посол

происшествия за рубежом

AP Photo/Michael Probst

Среди погибших в ходе разрушительных наводнений в Германии были трое россиян. Об этом в интервью газете "Известия" сообщил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

Он также добавил, что число жертв стихии на данный момент превышает 180 человек, еще 70 числятся пропавшими без вести.

"Увы, но трагедия не обошла стороной наших соотечественников: по последним данным, полученным от местных правоохранительных органов, в результате природной катастрофы погибли трое россиян, постоянно проживавших на территории ФРГ. <...> Их просто несло потоком, и никто ничего не мог поделать", – сказал Нечаев.

По словам посла, наводнения стали одной из крупнейших природных катастроф в послевоенной Германии. Он также выразил соболезнования семьям, близким и друзьям погибших.

Наводнения в Германии начались из-за продолжительных ливней. Они вызваны циклонам "Бернд". Основной удар пришелся на западные и юго-западные регионы ФРГ, там из берегов вышли реки и затопили улицы.

Из-за стихии 18 июля на на юго-востоке Баварии ввели режим чрезвычайной ситуации. Жителям района было рекомендовано покинуть нижние этажи зданий и не выходить на улицу.

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