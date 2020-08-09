Ребенок родился прямо в момент взрыва в Бейруте

16:26
Житель Бейрута рассказал о рождении сына фоне взрывов
История о рождении ребенка прямо во время взрыва в Бейруте распространилась по Сети. О ней рассказал отец новорожденного в своем аккаунте в Facebook.
Он сообщил о том, что его сын появился на свет прямо во время взрыва. По его словам, в момент происшествия он не верил, что они смогут выжить.
Он рассказал, что в это время в больнице находились и другие его родственники. Некоторые из них получили травмы.
Однако, несмотря на взрыв, врачи завершили работу, и ребенок появился на свет. Житель Бейрута поблагодарил специалистов за профессионализм.
Мощный взрыв прогремел в столице Ливана вечером 4 августа. Сообщалось, что в результате происшествия погибли 154 человека. В эту цифру включены 25 скончавшихся, личность которых до сих пор не установлена.
На фоне инцидента в Бейруте начались общественные протесты. Они требуют отставки правительства из-за взрыва и настаивают на проведении реформ. Согласно последним данным, в ходе столкновений пострадали 728 человек.
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