Телеведущая Вовк оспорит обвинение в ДТП

Телеведущая Ангелина Вовк прокомментировала обвинение в ДТП

Народная артистка России Ангелина Вовк приехала в отдел ГИБДД, чтобы доказать, свою невиновность в ДТП. В аварии никто не пострадал, но телеведущая возмущена тем, что на нее возложили ответственность, хотя, по ее словам, она ехала в соответствии с ПДД.

Телеканал Москва 24 сопроводил коллегу в отдел ГИБДД, где она рассказала свою версию событий.

"Я не знаю откуда он ехал, потому что видите машины стоят, сейчас пошли прямо машины, но я уже сто раз проехала. Вы видите, здесь очень грамотно составлена схема движения. Здесь для того чтобы машины столкнулись нужно поехать на красный свет, нужно быть нарушителем, как этот водитель", – отметила Вовк в беседе с корреспондентом телеканала.

Со словами телеведущей не согласна президент юношеских Автошкол России Ольга Никонова. Она обратила внимание на то, что Вовк перестраивалась в соседний ряд во время поворота направо, тогда как, согласно ПДД, необходимо двигаться в крайнем правом ряду до завершения маневра.

"В данном случае, уважаемая Ангелина Вовк, как ни печально, виновата. Водитель, который двигался в своей полосе мог притормозить, видя, что она не вписывается в поворот и пропустить, но он этого жеста не сделал, произошло ДТП", – отметила эксперт.

Юристы отмечают, что успешно оспорить постановление было бы сложно, поскольку нужна хорошая доказательная база

"Чтобы отменить уже вынесенное постановление о привлечении к административной ответственности, должны быть очень веские и серьезные основания. Так просто сказать о том, что я не виноват или не виновата, я двигалась допустим в попутном направлении, перестраивалась, достаточно сложно. Необходимо еще на стадии составления протокола административного правонарушения, максимально собрать все доказательства, это свидетельские показания, показания видео-регистратора, которые сейчас достаточно распространены", – рассказал эксперт Виктор Вэскер. Он добавил, что все доказательства сработают только в совокупности. Если дело пойдет в суд, то он может отменить постановление за отсутствие состава правонарушения.

Ангелина Вовк убеждена, что правда на ее стороне и будет оспаривать штраф. Ранее она уже отмечала, что ехала в машине с коллегой, поэтому на ее стороне есть свидетель происшествия.