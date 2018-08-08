Телеведущая Ангелина Вовк попала в аварию в Москве

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Известная телеведущая Ангелина Вовк попала в ДТП в столице. После аварии она опубликовала видео, в котором выразила недовольство работой сотрудников ГИБДД.

"В этом ДТП никто не пострадал, повреждения у машин незначительные. Но меня возмущает ситуация, когда солгавший нарушитель признан невиновным", – написала Вовк в Instagram.

По ее словам, авария произошла на севере города. Когда ведущая поворачивала по стрелке направо из крайнего ряда, ее подрезал второй водитель, выполнявший тот же маневр из второго ряда. В результате произошло столкновение по касательной. "Хочу справедливости", – заявила Вовк в видео.

В комментариях она добавила, что на машине ехала с коллегой, но та не дождалась приезда полиции. Вовк подчеркнула, что сотрудник ГИБДД встал на сторону нарушителя и обвинила второго участника ДТП и сотрудника полиции во лжи.