Телеведущая Ангелина Вовк попала в аварию в Москве

8 августа, 20:58
Фото: ТАСС/Александра Мудрац
Известная телеведущая Ангелина Вовк попала в ДТП в столице. После аварии она опубликовала видео, в котором выразила недовольство работой сотрудников ГИБДД.
"В этом ДТП никто не пострадал, повреждения у машин незначительные. Но меня возмущает ситуация, когда солгавший нарушитель признан невиновным", – написала Вовк в Instagram.
По ее словам, авария произошла на севере города. Когда ведущая поворачивала по стрелке направо из крайнего ряда, ее подрезал второй водитель, выполнявший тот же маневр из второго ряда. В результате произошло столкновение по касательной. "Хочу справедливости", – заявила Вовк в видео.
В комментариях она добавила, что на машине ехала с коллегой, но та не дождалась приезда полиции. Вовк подчеркнула, что сотрудник ГИБДД встал на сторону нарушителя и обвинила второго участника ДТП и сотрудника полиции во лжи.
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