Пожар вспыхнул в зоне поисков упавшей в Эстонии ракеты

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Пожар торфяника осложнил поиски упавшей в Эстонии ракеты, которую случайно запустил 7 августа испанский истребитель. Об этом сообщил пресс-секретарь эстонских Сил обороны Айво Вахеметс.

Как уточнили эстонские военные, в лесной зоне, где предположительно упала ракета, загорелся торфяник. Спасатели приступили к его тушению вечером 8 августа. В настоящее время операция продолжается. "После того, как пожар будет потушен, эксперты смогут приступить к поискам вещественных доказательств, чтобы установить точное место приземления ракеты", – цитирует заявление Вахеметса РИА Новости.

7 августа истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 по ошибке запустил боевую ракету класса "воздух–воздух". На следующий день эстонским военным удалось найти вероятное место ее падения. Они установили, что ракета пролетела 80 километров и упала в безлюдном болотистом лесном массиве вблизи природного заповедника Эндла.

Расследованием инцидента занимаются ВВС Эстонии, департамент по воздушной безопасности Испании и штаб-квартира НАТО.